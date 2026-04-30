México y Brasil fortalecerán soberanía energética mediante acuerdo Pemex-Petrobras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará próximamente a Brasil para formalizar un acuerdo de entendimiento estratégico entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

El objetivo principal de este encuentro con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva es consolidar una agenda de colaboración técnica y científica que fortalezca a las empresas estatales del sur del continente. Sheinbaum destacó que el acuerdo se centra en la cooperación para el desarrollo tecnológico en áreas críticas como la extracción de petróleo en aguas profundas y la producción de biodiésel.

Este acercamiento surge tras la reciente visita a México de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, y el vicepresidente Geraldo Alckmin, quienes sentaron las bases para una relación comercial y de inversión de beneficio mutuo. La mandataria mexicana resaltó que el entendimiento busca aprovechar las fortalezas de ambas naciones para impulsar proyectos conjuntos en energía, agricultura y salud.

La alianza entre México y Brasil representa un paso fundamental hacia la integración regional de América Latina, promoviendo un modelo de desarrollo económico independiente. Sheinbaum enfatizó que la firma de este convenio en Brasilia ratificará el compromiso de ambas naciones con la seguridad energética y la innovación científica soberana, alejándose de esquemas de subordinación externa.

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