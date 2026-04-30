A 40 años de «Cuando pase el temblor», el hito de Soda Stereo en el rock latino

El 30 de abril de 1986 se registró como una fecha fundamental en la historia del rock argentino. Ese día, en Jujuy, se filmó el videoclip de «Cuando pase el temblor», una obra que con el tiempo se convirtió en uno de los registros audiovisuales más emblemáticos de América Latina, marcando un hito en la estética del rock en la región.

La producción tuvo lugar en el Pucará de Tilcara, un importante sitio arqueológico en la Quebrada de Humahuaca. Con recursos limitados, un equipo reducido y decisiones improvisadas, el rodaje dio vida a una obra que sigue siendo un referente en la historia audiovisual del rock.

El videoclip, dirigido por Alfredo Lois, no solo consolidó una identidad visual para la banda, que en ese momento estaba conformada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, sino que también se dio en un contexto donde el lenguaje del videoclip aún estaba en desarrollo en América Latina.

Cómo se filmó el videoclip que cambió la historia del rock argentino

«Cuando pase el temblor» fue el tercer video de Soda Stereo, grabado en el Pucará de Tilcara. Gustavo Cerati mencionó que la canción se inspiró en los «paisajes que conoció de chico en el Noroeste argentino».

Esa mañana, Cerati y Lois se presentaron en la entrada del Pucará y explicaron al encargado su idea de grabar un video en las ruinas. En aquel entonces, casi no había turistas, por lo que no fue necesario solicitar permisos formales para la filmación.

En un hotel de la plaza central de Tilcara, los integrantes de la banda fueron maquillados y vestidos por Alejandra Boquete, lo que dio lugar a imágenes memorables con chaquetas de cuero y peinados al estilo Punk/New Wave, que contrastaban con el paisaje árido de la puna.

Un total de nueve personas participaron en el rodaje, utilizando una carretilla como soporte improvisado para la cámara, que capturó a los músicos con los impresionantes paisajes de fondo. Zeta Bosio fue uno de los primeros en aparecer en el video, cruzando un puente sobre el pequeño caudal del Río Guacamayo.

Además, se pueden ver a Gustavo Cerati y Charly Alberti caminando por las casas típicas de Tilcara. En el Pucará, los tres integrantes de la banda simularon cantar mientras sonaba un antiguo radiograbador que reproducía un casete de Nada Personal, el segundo disco de estudio de la banda, que incluye «Cuando pase el temblor».

Tras varias horas de grabación, la presencia de los músicos atrajo la atención de varios niños, entre ellos Ángel Norberto Serapio, quien fue incluido en una escena improvisada donde caminaba junto a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti hacia la salida del Pucará.

En una entrevista en 2015, Serapio recordó: «Me pagaron con caramelos a mí y a mis amigos, y con eso nos bastó. No teníamos idea de qué estábamos haciendo ni con quiénes estábamos.»

«Cuando pase el temblor» se convirtió en uno de los videoclips más representativos del rock argentino y latinoamericano, abriendo a Soda Stereo las puertas de MTV, siendo la primera banda local en aparecer en la cadena estadounidense. Diez años después, el grupo grabó una versión en vivo de esta canción para su MTV Unplugged de 1996, consolidando su lugar en la historia musical.

Fuente: https://www.cadena3.com/