Investigadores del CONICET acercan la ciencia en la 50° Feria del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, el CONICET, junto a la Fundación El Libro, organizó una serie de actividades en el espacio Zona Explora. Este evento reunió a más de cuatro mil asistentes, entre ellos estudiantes de primaria y secundaria, educadores y público en general, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y fomentar vocaciones científicas.

Más de setenta investigadores, becarios y técnicos del CONICET participaron en la jornada, ofreciendo talleres lúdicos y actividades interactivas sobre diversas temáticas, como biomedicina, robótica, inteligencia artificial, exploraciones arqueológicas y neurociencia.

La divulgación científica fue uno de los ejes centrales del evento. Investigadores del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) presentaron juegos y actividades para divulgar conocimientos sobre salud y biología celular. La investigadora Karina Mariño, vicedirectora del IBYME, enfatizó la importancia de conectar con las nuevas generaciones mediante propuestas visuales y lúdicas que transmitan conocimientos de manera atractiva.

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) ofreció experiencias interactivas sobre la biodiversidad y los sistemas productivos, destacando el juego de mesa «Decomponology», que ilustra el impacto de las decisiones humanas en la salud del suelo y el clima.

En el ámbito de la biodiversidad marina, investigadores del Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino (GEMPA) compartieron su experiencia en la expedición «Talud Continental IV». Exhibieron fotografías y materiales obtenidos durante la campaña científica, además de réplicas de invertebrados y estaciones para observar organismos marinos.

El Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC) mostró vehículos aéreos autónomos y herramientas de inteligencia artificial, con el fin de educar sobre la automatización y la innovación tecnológica.

Asimismo, se presentaron actividades relacionadas con neurociencias, genética y biología molecular, donde los investigadores del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA) destacaron la relevancia de la ciencia básica y su aplicación en enfermedades neurodegenerativas.

La jornada finalizó con un fuerte énfasis en la necesidad de fomentar vocaciones científicas desde temprana edad, promoviendo un acercamiento entre la ciencia y la comunidad. La iniciativa del CONICET en la Feria del Libro no solo buscó educar, sino también inspirar a las futuras generaciones de científicos.

Fuente: https://www.cadena3.com/