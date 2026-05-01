1° de mayo. Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores

En 1889, un organismo de representación de los trabajadores en diferentes partes del mundo, conocido como la Segunda Internacional, estableció el 1° de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en conmemoración a los “Mártires de Chicago”.

El 1º de mayo de 1886, en Haymarket Square (Chicago, Estados Unidos), un grupo de obreros iniciaron una serie de protestas en reclamo por la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Esta medida de fuerza desencadenó una huelga que afectó a numerosas fábricas.

En una de las manifestaciones, luego de que una bomba explotara y produjera la muerte de un policía, el gobierno inició una represión brutal y un gran número de obreros fueron asesinados.

Por el hecho, cinco trabajadores anarquistas fueron condenados a la horca y tres a cadena perpetua. Unos años más tarde, en 1893, los tres condenados que no habían sido ejecutados fueron indultados por el gobernador de Illinois, quien reconoció las irregularidades y los errores del juicio.

Uno de los militantes anarquistas ejecutado fue George Engels, un trabajador tipográfico que había emigrado de Alemania en busca de mejores condiciones de vida. Sus últimas palabras fueron: “Es la primera vez que comparezco ante un tribunal americano y en él se me acusa de asesinato. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma razón que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora”.

En nuestro país, el primer acto del Día del trabajador se realizó en 1890, en el Prado Español, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Según quienes organizaron el evento, asistieron allí cerca de tres mil personas. Las demandas de las trabajadoras y los trabajadores se hicieron escuchar en diferentes idiomas: español, italiano, alemán y francés, conforme a la composición del movimiento obrero en esa época.