La CGT se moviliza a Plaza de Mayo contra las políticas del Gobierno

En la previa del Día del Trabajador y la Trabajadora, la CGT realiza este jueves una marcha a Plaza de Mayo junto a organizaciones sociales, políticas y culturales con fuertes críticas a las políticas laborales, al ajuste permanente y a la pérdida de derechos durante el Gobierno de Javier Milei.

La central obrera apuesta a realizar una movilización multitudinaria, a mostrar músculo y exhibir que su capacidad de aglutinar trabajadores se encuentra intacta. También, apuesta congregar a sectores perjudicados por la gestión de La Libertad Avanza, tal como mencionó Cristian Jerónimo, triunviro cegetista y Secretario General del SEIVARA (Sindicato de Empleados del Vidrio).

“La movilización va a ser multitudinaria”, anticipó en el marco de una jornada que será “abierta no solo a organizaciones sindicales sino también a otros sectores sociales”, y que definió como “pacífica” y masiva.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/