CABA: la oposición presentó un proyecto para el desendeudamiento de miles de familias

El legislador de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Leandro Santoro volvió a presentar un proyecto de su autoría que crea un programa de «desendeudamiento familiar y personal».

El proyecto apunta a una línea de crédito especial a cargo del Banco de la Ciudad y consistente en préstamos personales, cuyo único destino sea la cancelación de deudas personales. Los mismos tendrán una Tasa Nominal Anual que deberá ser equivalente al costo de fondeo de la entidad (determinado por la misma), y no podrá superar el 40% y no podrán ser menores a 36 cuotas mensuales.

Las y los beneficiarios serían personas «cuyas deudas tengan compromisos mensuales que superen el 40% de sus ingresos mensuales, siendo estos menores a 10 salarios mínimo, vital y móvil; con domicilio establecido en la Ciudad con una antigüedad de dos años».

«La presente línea de crédito abarca tanto a empleados en relación de dependencia, como monotributistas, y jubilados», destaca el documento.

El endeudamiento de los hogares en CABA y el AMBA alcanza a 6 de cada 10 familias. Con una deuda promedio bancaria de $5,7 millones y altos niveles en tarjetas de créditos y/o empresas fintech, la morosidad trepó al 7,3%, evidenciando un deterioro en la capacidad de pago y mayor uso de deuda para cubrir gastos corrientes.

Ya en el mes de febrero, la irregularidad creció 0,3 puntos porcentuales en todas las líneas respecto de enero y alcanzó al 6,7% del total de los préstamos otorgados por el sistema financiero, según datos del Banco Central (BCRA).

Otro informe publicado en las últimas horas, elaborado por Latam Pulse Argentina, AtlasIntel y Bloomberg, señala que el 83% de los argentinos que se endeudó lo hizo para comer. El documento señala que la franja etaria más afectada es entre 16 y 34 años. Cinco de cada 10 argentinos declaró que cuenta con alguna fuente adicional de ingresos, no para progresar o para mejorar su calidad de vida, sino para llegar a fin de mes.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/