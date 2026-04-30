El Municipio de Chacabuco realizó mantenimiento en las cámaras de seguridad

Este miércoles, la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Mauricio Yonna, en el marco del Plan Integral de Seguridad, llevó a cabo tareas de mantenimiento preventivo en varias cámaras de seguridad, con el objetivo de dar mantenimientos ante posibles desgastes y que las mismas funcionen en forma correcta desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) lugar donde son supervisadas.

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