Fútbol de Chacabuco: Finalizó la etapa clasificatoria del Torneo Apertura Sub 23

Con la disputa de cuatro partidos, este miércoles terminó de jugarse la etapa clasificatoria del torneo Apertura Sub 23 Copa Mauricio Andrés Paz, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco.

Fueron partidos correspondientes a distintas fechas que habían sido suspendidos en su oportunidad debido a diversos motivos, principalmente el climático.

En campo de Huracán hubo dos encuentros: Huracán goleó 9 a 1 a Lyon FC, y en el segundo encuentro Peña la Doce superó 4 a 2 a San Martín. En tanto, en el estadio José Spataro del club Argentino River Plate le ganó 2 a 1 a 9 de julio y Argentino se quedó con la victoria ante Racing por 2 a 1 y con ello se quedó con la etapa clasificatoria, siendo el mejor de los 10 participantes, asegurándose una final en caso de no poder ganar la liguilla que comenzará el próximo fin de semana.

Posiciones: Argentino 23 puntos, Racing 21, Peña la Doce 20, San Martín, River y San Miguel 13 unidades, 9 de julio y Rivadavia 10, Huracán 6 (eliminado) y Lions 0 (eliminado).

Los cruces de la liguilla: Rivadavia enfrentará a Argentino; 9 de julio contra Racing Club; San Miguel con Peña la Doce y River Plate con San Martín.

Informe: Javier Galante