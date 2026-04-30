Autorizan una suba de la tarifa de gas desde mayo para el AMBA y el interior

El Gobierno de Javier Milei aprobó nuevos aumentos en la tarifa de gas que comenzarán a regir desde este viernes 1 de mayo, en el marco del proceso de actualización del sistema energético. La medida fue oficializada a través de la Resolución 463/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicada en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, los valores en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense varían según categoría y nivel de consumo. En los segmentos de mayor demanda (R4), el cargo por consumo asciende a $426,68 por metro cúbico en Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en provincia de Buenos Aires, mientras que para el resto de los usuarios residenciales la tarifa se establece en $281,33 por metro cúbico en ambas jurisdicciones.

Los valores del cargo fijo mensual también varían de acuerdo a la categoría: en la escala R1, los usuarios abonan $3.976,22 en la ciudad y $4.591,88 en la provincia, y en la categoría R4, el importe sube a $94.995,74 en la Capital Federal y a $51.624,44 en territorio bonaerense. Las categorías intermedias presentan incrementos progresivos entre ambos extremos.

Los usuarios del resto de la provincia de Buenos Aires, abastecidos por Camuzzi Gas Pampeana, van a tener un aumento superior a los del AMBA. De la comparativa del cuadro tarifario actual y el de mayo surge que la suba va a ser en torno al 4,3%. Para la categoría R1 el cargo fijo aumenta de $3889,24 a $4057,95 y el cargo variable un 10% (de $245,55 a $270,22). Mientras que en la R4 pasará de $26.332 a $27.474.

Fuente: https://dib.com.ar/