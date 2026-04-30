30 de abril de 1977. Primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo

Un grupo de catorce mujeres, todas ellas madres de desaparecidos por la dictadura, se reúne en Plaza de Mayo y da inicio a una lucha de décadas, marchando cada jueves en reclamo por la aparición con vida de sus seres queridos. Su lucha por los derechos humanos se convirtió en emblema mundial. Se identificaron por el uso de un pañuelo blanco.

Las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a tener visibilidad con la llegada de la prensa internacional para la cobertura del mundial de fútbol de 1978. La Copa del Mundo comenzó un jueves, día de la ya habitual ronda en Plaza de Mayo, y la televisión de los Países Bajos registró testimonios de esas mujeres que reclamaban en la más absoluta soledad.