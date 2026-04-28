Tras conquistar Europa, Turf festeja 30 años con una gran noche en Buenos Aires

Con una estética inconfundible, un repertorio lleno de clásicos y una identidad que marcó a varias generaciones, Turf se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Desde los años noventa logró construir un sonido propio entre el pop y el rock, dejando canciones que atravesaron épocas y siguen vigentes en la cultura musical del país. Hoy, a tres décadas de su nacimiento, el grupo celebra ese legado en uno de los momentos más potentes de su historia.

Una gira por Europa que reafirmó el gran momento de Turf

El reciente paso de Turf por Italia, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Alemania y España dejó algo más que shows agotados: consolidó una relación cada vez más fuerte con su público internacional.

Con una lista cargada de clásicos, la banda convirtió cada presentación en una celebración. Hubo baile, nostalgia y esa energía lúdica que siempre definió su sonido. En cada ciudad, los himnos del grupo encontraron nuevas voces y confirmaron que su repertorio sigue atravesando fronteras.

Uno de los momentos más comentados de la gira llegó en Italia, con una visita inesperada: Javier «Pupi» Zanetti dijo presente en uno de los conciertos, disfrutó del show y compartió luego un encuentro con la banda en camarines. Una postal que reforzó el carácter especial de este tour.

El show en Buenos Aires promete una noche histórica

Pero el gran foco está puesto en el 9 de mayo, cuando Turf desembarque en Complejo C Art Media para celebrar sus tres décadas con un concierto pensado como un recorrido emocional por su historia.

No será un show más. La banda prepara una propuesta escénica especial para una fecha que aparece como uno de los grandes eventos rockeros de la temporada.

Todo apunta a una noche atravesada por clásicos, sorpresas y un repaso por canciones que marcaron generaciones. Porque si algo tiene Turf es un cancionero que resiste el tiempo y sigue sonando vigente.

Treinta años de canciones que siguen definiendo una época

Hablar de Turf es hablar de una identidad única dentro del rock nacional. Desde sus comienzos, la banda construyó un universo propio donde conviven ironía, melodía, elegancia pop y espíritu rockero.

En estas tres décadas supieron transformar canciones en himnos y sostener una personalidad artística reconocible, algo poco común en una escena cambiante.

Ese recorrido es el que celebrarán en Buenos Aires, pero también el que vienen reafirmando en un 2026 particularmente intenso.

Festivales, nuevas fechas y una agenda que no se detiene

El año encuentra a Turf como protagonista en los grandes escenarios del país. Sus pasos por Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina y Rock en Baradero volvieron a mostrar una banda afilada, vigente y conectada con públicos diversos.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/