Feria del Libro: cuánto sale estacionar, comer y tomar algo

Lo primero que hay que decir es: no es la mejor idea ir en auto a la Feria del Libro. A medida que la Feria avanza y se va calentando el estacionamiento de La Rural se llena, se arman colas, ya se sabe: la postal típica de la Feria.

En ese sentido, el transporte público tendrá muchas ventajas y si por algún motivo resulta necesario el auto, no es mala idea dejarlo unas cuadras más lejos y caminar.

Dicho esto: quien quiera estacionar dentro del predio, cosa de no cargar el peso de los libros al salir de la recorrida, deberá pagar ocho mil cuatrocientos pesos por hora. Y por media estadía, cuarenta y dos mil.

Un panchito y más

El clásico de los clásicos: resolver el hambre con un panchito. Entre pabellón y pabellón, en los carritos al aire libre, un “Súper Pancho” cuesta seis mil novecientos pesos y una gaseosa, cuatro mil quinientos. Lo mismo vale un agua —con o sin gas— o una saborizada. Si lo que se quiere beber es cerveza, el precio sube a seis mil quinientos.

Pero si el hambre ya es más importante, hay sándwiches de cuadril por diecinueve mil quinientos pesos, sándwich de cuadril full por veinte mil novecientos y papas fritas por siete mil doscientos. En otro espacio al aire libre, donde están los foodtrucks, una hamburguesa sale trece mil, un sándwich de milanesa veintemil y un sándwich de miga o árabe, once mil. La medialuna más económica del predio aparece aquí: dos mil pesos.

Para algo más liviano, hay conos de papas fritas chico a diez mil pesos y crepes con chips a trece mil. Un café negro sale cuatro mil, y si se le suman dos medialunas, el total es ocho mil.

Para quien prefiere la pizza, hay una opción de muzzarella grande con dos bebidas por treinta y seis mil pesos. En el kiosco del mismo sector, un café chico vale cinco mil quinientos y el grande, seis mil quinientos.

En el pabellón donde están las provincias, al que se accede por Avenida Santa Fe, hay cafés con una propuesta algo distinta. El café allí cuesta siete mil pesos, el téseis mil trescientosy el agua cinco mil quinientos. Un crumble de manzana sale once mil ochocientos y tres chips, seis mil seiscientos.

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