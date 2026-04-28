Provincia reforzará la entrega de medicamentos en medio de la polémica por la interrupción del Remediar

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió reforzar la entrega gratuita de medicamentos para hacer frente al ajuste del Plan Remediar que lleva adelante el Gobierno nacional.

Si bien el anuncio oficial estará a cargo del propio Axel Kicillof este jueves durante una recorrida planeada por hospitales públicos de la ciudad de La Plata, desde la Gobernación adelantaron que la Provincia ampliará el vademécum del plan Medicamentos Bonaerenses.

A los noventa y un medicamentos que actualmente contempla el programa, se sumarán otros setenta y cuatro que fueron adquiridos a través de una licitación pública por más de veinticuatro mil quinintos millones de pesos.

Estos nuevos medicamentos se distribuirán a los ciento treinta y cinco municipios, en un intento por suplir las faltas generadas por el ajuste de la gestión de Javier Milei al Plan Remediar y cubrir tanto tratamientos esenciales como la atención primaria.

El Plan Remediar fue creado en 2002, abastece a más de ocho mil centros de salud y garantiza, o garantizaba, medicamentos esenciales a más de veinte millones de personas. La iniciativa nacional cubre el 85 % de las enfermedades más frecuentes, tanto crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC, hipotiroidismo; como agudas, infecciones o problemas respiratorios.

Sin embargo, con la llegada de La Libertad Avanza al poder, el programa sufrió cada vez más recortes y cayó significativamente la entrega de botiquines y medicamentos, con reducciones de hasta el 92 % en algunos casos.

En las últimas distribuciones, el Gobierno nacional entregó apenas cincuenta y nueve de los más de cien medicamentos que integran el vademécum del Plan Remediar.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló que se entregaron un 25 % menos de botiquines y que se redujo un 92% las entregas de antihipertensivos. Además, detalló que cayó un 52 % la distribución de antibióticos y un 51 % la de medicación para diabetes.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de centros de salud abastecidos por el plan nacional se redujo de 1.617 a 1.132, mientras que los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110. Según datos oficiales, las unidades mínimas de medicamentos tuvieron una reducción superior al 55 % y Kreplak señaló que a esta situación “se suma que no hay stock garantizado para 2026”.

En ese contexto la PBA decidió reforzar el plan Medicamentos Bonaerenses, pero advierten que «no se puede esperar que una provincia se haga cargo de todo lo que abandona un gobierno como el de Milei». Así lo aseguró el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

“El Gobierno nacional deja de invertir en el suministro de medicamentos e inmediatamente la Provincia tiene que asistir a la población que queda desguarnecida”, agregó.

“Se hace todo lo que se puede en el marco de los recursos con los que cuenta la Provincia”, completó.

Fuente: https://www.diagonales.com/