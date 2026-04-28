El Municipio de Chacabuco avanzó en la creación de la Facultad Regional de la UTN

El intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, viajó este jueves a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al secretario de Gobierno, Javier Estévez, para avanzar en las gestiones destinadas a la creación de una Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) nuestra ciudad.

Fueron recibidos en el Rectorado de la UTN por el rector, ingeniero Rubén Soro; el vicerrector, ingeniero Haroldo Avetta, actual decano de la Facultad Regional San Nicolás; y autoridades de la casa de altos estudios, con quienes se coordinaron los trámites administrativos necesarios para que el Aula Chacabuco pase a convertirse en Facultad Regional, la que funcionará dentro del Centro Universitario local.

Tras el encuentro, tanto el jefe comunal como el secretario de Gobierno expresaron su satisfacción por el avance de las gestiones y destacaron el optimismo respecto a la posibilidad de concretar una facultad regional propia de la UTN en la ciudad.

La iniciativa representa un paso clave para ampliar la oferta académica en Chacabuco y generar nuevas oportunidades de formación para jóvenes y adultos de toda la región.

Del encuentro también participaron Pablo Pannunzio, coordinador regional de Extensiones Áulicas y director del Aula Chacabuco; Lucas Bettoli, coordinador local, junto a directivos del Aula Chacabuco, y el Dr. Julián Domínguez.