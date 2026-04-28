Este jueves el Municipio de Chacabuco depositará sueldos, horas extras y guardias

El secretario de Gobierno de Chacabuco, licenciado Javier Estévez, informó que este jueves se realizará el depósito de los haberes correspondientes al mes de abril, junto con el pago de horas extras y guardias para los empleados municipales.

De esta manera, el viernes 1° los trabajadores podrán contar con el dinero acreditado en sus respectivas cuentas, en el marco del próximo fin de semana largo.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que se realizó el máximo esfuerzo para cumplir en tiempo y forma con el depósito, garantizando así el pago antes del feriado.

Asimismo, el funcionario señaló que los integrantes de la planta política percibirán sus haberes durante la próxima semana.