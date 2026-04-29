Realizaron inspecciones en plantas de acopio de Chacabuco

La Subsecretaría de Seguridad de Chacabuco, a cargo de Mauricio Yonna, llevó adelante este jueves una serie de operativos e inspecciones en plantas de acopio de cereales, en un trabajo articulado con la Dirección de Protección Ambiental, encabezada por Florencia Adducci Recofsky, y efectivos de la Policía Ecológica.

Durante los procedimientos, supervisaron los procesos productivos, las condiciones de seguridad e higiene y el manejo de sustancias peligrosas, especialmente fitosanitarios, además de la correcta disposición final de los residuos generados por la actividad.

Estos controles tienen como objetivo prevenir la contaminación ambiental y resguardar la salud de los vecinos de Chacabuco, fortaleciendo las acciones de fiscalización y prevención en el distrito.