Un estudio advirtió por secuelas persistentes de la pandemia en las familias

A más de seis años del inicio de la pandemia de COVID-19, un estudio académico internacional reveló que las consecuencias del confinamiento aún impactan en la vida cotidiana de miles de familias en América Latina, con efectos emocionales y económicos que persisten e incluso se profundizan en algunos casos.

La investigación, titulada “Cambios en la vida familiar en Chile, Argentina y Ecuador: aprendizajes post crisis sociosanitaria” y publicada en la revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, analizó experiencias en Argentina, Chile y Ecuador, donde identificó patrones comunes en los tres contextos.

Entre los principales hallazgos, el estudio destaca la persistencia de problemas de salud mental en los hogares, con cuadros de ansiedad, sentimientos de soledad y malestar emocional como constantes. Según los investigadores, estas dificultades no se disiparon con el fin de la emergencia sanitaria y continúan siendo uno de los principales desafíos del período posterior.

A estos factores se suman las complicaciones económicas derivadas de la crisis, que siguen condicionando la dinámica de las familias. La combinación de tensiones emocionales y materiales configura un escenario complejo, en el que la recuperación aún aparece como incompleta.

El trabajo fue impulsado por equipos académicos de la Universidad Austral, la Universidad San Sebastián y la Universidad Técnica Particular de Loja, y se basó en entrevistas en profundidad a distintos hogares, lo que permitió relevar experiencias compartidas más allá de las diferencias culturales o socioeconómicas.

“La pandemia terminó, pero sus efectos en la salud mental y la economía de las familias siguen muy presentes en los tres países”, afirmó Victoria Bein, doctora en Psicología e integrante del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral.

En la misma línea, la especialista señaló que “más allá de las diferencias entre países, las familias atravesaron experiencias muy similares”, y remarcó que la salud mental y las dificultades económicas “siguen siendo desafíos persistentes incluso después de la pandemia”.

El estudio también identificó aprendizajes surgidos de la crisis. Entre ellos, se destaca el valor de los vínculos cercanos: la idea de “no estar solos” aparece como uno de los conceptos más reiterados en los testimonios, con la familia como principal sostén emocional frente a la incertidumbre.

Asimismo, se registraron cambios en la organización de los hogares, como una mayor comunicación entre sus integrantes, la redistribución de roles y el desarrollo de estrategias de adaptación que permitieron afrontar el aislamiento. Según el informe, estas transformaciones continúan influyendo en la vida cotidiana.

“Emerge con mucha fuerza un aprendizaje transversal: el valor de no estar solos. La familia funcionó como un sostén clave para atravesar la crisis y sigue siendo un recurso central para el bienestar”, agregó Bein.

Los especialistas advirtieron sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a la salud mental y a la estabilidad económica, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante futuras crisis.

A más de seis años del período más crítico, el estudio concluye que, aunque la pandemia haya quedado atrás, sus efectos siguen presentes en las familias de la región, en un contexto donde la recuperación aún no se completa.

Fuente: https://www.cadena3.com/