Ediciones Bonaerenses estará presente en la Feria Internacional del Libro

El sello editorial Ediciones Bonaerenses estará presente en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en donde, hasta el 11 de mayo y en el stand N°602 de la provincia de Buenos Aires -ubicado en el Pabellón Azul-, presentará su catálogo para todos los lectores.

Entre las últimas novedades, podrán encontrase títulos para todos los intereses y edades, como Los martes Adelina, sobre el archivo de la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye; Como el sol en el alba, que compendia cinco libros centrales de la obra poética de Hamlet Lima Quintana; En el cielo un hombre, de Manuel Crespo, novela ganadora del Premio Hebe Uhart de Novela 2025; Un gran pez de oro, una compilación de poemas de Alfonsina Storni ilustrada por Mariana Viegas Charneca y Antes de leer, ensayos literarios de Hernán Ronsino. Además, se presentarán clásicos del catálogo, como Menú bonaerense, de Juan Braceli; Textos tempranos, de Manuel Puig; En prensa, de Haroldo Conti y Aguafuertes bonaerenses, de Roberto Arlt, entre muchos otros.

Como todos los títulos de Ediciones Bonaerenses, estos libros se encuentran disponibles en formato papel en bibliotecas públicas y populares de toda la Provincia y pueden descargarse gratuitamente en formato digital en la web https://edicionesbonaerenses.sg.gba.gob.ar/

También pueden adquirirse ejemplares físicos a través de la tienda virtual del sello (https://eb-tienda.sg.gba.gob.ar/tienda/) o en algunas librerías de la Provincia: El gran pez (Mar del Plata), Malisia (La Plata), La casa Azul (Tandil), La bullanga (Tandil), Patio interno (City Bell), Factottum (Berazategui) y El otro lado (Trenque Lauquen).

Agenda de actividades

Por otra parte, la editorial prepara una nutrida agenda de actividades de charlas y presentaciones durante el transcurso de la feria con la siguiente agenda:

Sábado 25 de abril, a las 18:00

Presentación de los tres libros ganadores del Concurso de Poesía Néstor Perlongher 2025: Poesía y mercado, de Fernando Javier Aíta; Canción de amor a un padre desconocido, de Marisa Martínez Pérsico y La cabeza del capitán Ahab, de Marcos Illarra.

Invitados: Samanta Rodríguez, Euge Murillo, Ximena Talento y Guillermo Korn.

Jueves 30 de abril, a las 17.00

Presentación de En los muelles. Historia de los puertos de la provincia

Invitados: Juan Cruz Lucero y Eugenia Younis.

Sábado 2 de mayo, a las 18:00

El tiempo en disputa, a propósito del Diccionario de voluntarios de Argentina en la guerra civil española, de Jerónimo Boragina

Invitados: Jerónimo Boragina, Dora Barrancos y Guillermo Korn.

Sábado 2 de mayo, a las 19:00

Presentación de En el cielo un hombre, de Manuel Crespo, novela ganadora del Premio Hebe Uhart 2025

Presentan: Carla Maliandi, Oliverio Coelho y Manuel Crespo.

Sábado 2 de mayo, a las 20:00

Presentación de Trajes y costumbres de la provincia de Buenos Aires, de César Hipólito Bacle

Conversan: Sandra Szir y Federico Ruvituso.

Sábado 9 de mayo, a las 17:00

Presentación de Como el sol en el alba, de Hamlet Lima Quintana

Presentan: Santiago Giordano y Horacio Fiebelkorn. Música a cargo de Mónica Abraham, acompañada de Jorge Giulano.

Fuente: https://www.gba.gob.ar/