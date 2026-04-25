El responsable de PAMI Chacabuco deberá dar explicaciones en el Concejo Deliberante

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se abordó la preocupante situación que atraviesa el PAMI como consecuencia de los recortes impulsados por el gobierno nacional de Javier Milei. En ese marco, se aprobó la solicitud para que el titular local del organismo, Fermín Calvi, designado en ese cargo por La Libertad Avanza, concurra al Concejo Deliberante a brindar explicaciones sobre la atención a los afiliados y afiliadas de Chacabuco.

Durante el debate se puso el foco en la pérdida de medicamentos gratuitos, las restricciones en la cobertura, las demoras en tratamientos especiales y el deterioro de distintas prestaciones médicas e insumos esenciales.

Desde el bloque de Fuerza Patria advirtieron que estas medidas “están golpeando de lleno a jubilados y jubiladas de la ciudad, y remarcaron la necesidad de que el responsable local del PAMI dé respuestas concretas frente a una situación cada vez más grave”.