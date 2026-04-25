El círculo de Trump empieza a ver a este político como posible presidente

Algunos de los colaboradores más cercanos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están empezando a considerar al secretario de Estado, Marco Rubio, como un aspirante serio para las próximas elecciones presidenciales de 2028, reporta Politico.

El medio atribuye ese cambio a su manejo de crisis exteriores, su cercanía al presidente y su capacidad para evitar episodios que dañen políticamente a la Casa Blanca, aunque subraya que el vicepresidente James D. Vance continúa como el principal favorito en encuestas y dentro del partido.

Politico describe la situación como un giro para un político que, tras la campaña presidencial de 2016, había sido visto por sectores republicanos como demasiado «halcón», o sea, partidario de una postura exterior agresiva, y demasiado «establishment» En el ala cercana a Trump, su lealtad al mandatario y su papel en operaciones exteriores han elevado su perfil.

Al describir el trayecto político de Rubio desde 2016, un asesor de Trump, Alex Bruesewitz, afirmó que el actual secretario de Estado en aquel entonces tenía dos vías: «optar por el camino de John Kasich y empezar a sufrir el «síndrome de trastorno de Trump»y desvanecerse en el abismo» o elegir «el camino de abrazar MAGA y convertirse en uno de los aliados y defensores más firmes» de este movimiento.

A su vez, un alto funcionario de la Casa Blanca describió a Rubio como «leal, endiabladamente inteligente, elocuente y muy experimentado», y añadió que es «un ganador».

Politico resalta que, si bien Rubio aparece como opción viable en conversaciones internas en la Casa Blanca, pasar de miembro del gabinete a candidato ha sido una transición difícil para figuras populares en los últimos años. De acuerdo con una encuesta del mes pasado, Rubio subió al 35 % desde el 3 % el año anterior, mientras que Vance bajó desde el 61 %, aunque mantuvo la delantera con el 53 %. En un sondeo de YouGov de abril, Vance se situó en el 63 % y Rubio en el 42 %, frente a otra de septiembre con el 65 % para Vance y el 33 % para Rubio.

Fuente: https://actualidad.rt.com/