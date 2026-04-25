Se frenó la cosecha de maíz: por el clima y porque se prioriza la trilla sojera

La cosecha de maíz alcanzó al 26,5 % del área de 8.100.000 hectáreas, con un rinde promedio de 86,9 qq/Ha, informó el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Sin embargo, la BdeC aclaró que las precipitaciones registradas en los últimos días han demorado el avance de las labores, a la espera de una mejora en las condiciones de piso que permita retomar el ingreso a los lotes.

Asimismo, detalló que varias regiones reportan que comienza a priorizarse la cosecha de soja. A nivel regional, los rindes se ubican en 100 qq/Ha en el Núcleo Norte y en 95 qq/Ha en el Núcleo Sur.

En cuanto al maíz tardío, el 30 % del área ya se encuentra en madurez fisiológica, mientras que el resto de los planteos transita etapas de llenado de granos.

En este contexto, la condición de cultivo se mantiene mayormente favorable, con el 98 % de los lotes entre Normal y Excelente.

“Frente a este escenario, sostenemos nuestra proyección de producción en 61.000.000 de toneladas”.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/