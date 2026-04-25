Funcionarios de Chacabuco estuvieron en la preparación del 2° Congreso Provincial de Agroecología

Este viernes, en las instalaciones de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) se llevó a cabo la primera reunión de la comisión organizadora del Segundo Congreso Provincial de Agroecología, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Rodríguez.

El encuentro fue dirigido por el ingeniero agrónomo Ezequiel Wainer y contó con la participación de representantes de los municipios de Junín, Leandro N. Alem y Chacabuco.

En representación de la Dirección de Desarrollo Agrario de Chacabuco, a cargo de Pablo Meizoso, participaron los coordinadores de Agroecología Alexis Jordan y Santiago Muhape, quienes formaron parte de esta instancia inicial de planificación del congreso.