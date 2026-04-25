Kicillof asumió en el PJ bonaerense

El gobernador Axel Kicillof asumió formalmente este viernes la conducción del PJ bonaerense y encabezó la primera reunión del consejo partidario en La Plata. El encuentro concluyó con un duro comunicado en el que se denunció el «plan de asfixia» de Javier Milei a la provincia. Se definió marchar con la CGT el 30 de abril y se repudió, al mismo tiempo, la condena a la expresidenta Cristina Fernández.

Durante la reunión, que se extendió por tres horas y se realizó en la sede del PJ La Plata, quedó conformado el consejo partidario. Kicillof entró en funciones en reemplazo del diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, tal como fue acordado en febrero cuando el Movimiento Derecho al Futuro y el cristinismo cerraron una lista de unidad, pese a las diferencias que aún hoy los separan.

Además del gobernador asumieron Verónica Magario ,como vicepresidenta primera, y Federico Otermín, como vicepresidente segundo. El diputado provincial Mariano Cascallares asumió como secretario general del partido y quedó a cargo de las afiliaciones, mientras que el intendente de La Plata, Julio Alak, fue designado secretario de Formación y Capacitación, y la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, quedó a cargo de la Secretaría de las Mujeres y Género. Además, se ratificó al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, como secretario de Finanzas y Tesorería.

Durante la reunión, las nuevas autoridades acordaron como primeras medidas lanzar una campaña digital de afiliaciones -que incluye el lanzamiento de una aplicación para afiliarse desde el celular- e iniciar un ciclo de capacitación y formación de cuadros dirigenciales. Según precisaron, el objetivo es renovar el padrón y subir el universo de afiliados del 1,2 millón que posee en la actualidad a 1,5 millón.

También consensuaron un documento con fuertes críticas al Gobierno nacional y un respaldo explícito a la gestión de Kicillof, que se difundió por redes sociales apenas finalizó la reunión. En el texto, el partido advirtió que el rumbo económico actual configura «un plan de asfixia que atenta contra la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Nación».

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/