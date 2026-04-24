La Unión Europea anticipa un periodo prolongado de turbulencias por la crisis energética desencadenada a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Nos esperan meses muy difíciles, o incluso años, dependiendo, por supuesto, de la evolución de la situación en Oriente Medio», advirtió en rueda de prensa en Bruselas el comisario de Energía de la Unión Europea (UE), Dan Jorgensen, al asegurar que la crisis actual «es probablemente tan grave como las de 1973 y 2022 combinadas».

En esa misma línea, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que el conflicto en curso está generando «la mayor crisis de la historia», con pérdidas acumuladas de unos 624 millones de barriles de petróleo en 52 días y fuertes subidas en los precios del gas y del crudo en Europa, recoge Reuters.

El medio prevé que incluso si se logra un acuerdo de paz pronto, las interrupciones del suministro podrían prolongarse durante meses, en el caso del petróleo, y durante años en el del gas.

En esa misma línea, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que el conflicto en curso está generando «la mayor crisis de la historia», con pérdidas acumuladas de unos 624 millones de barriles de petróleo en 52 días y fuertes subidas en los precios del gas y del crudo en Europa, recoge Reuters.

El medio prevé que incluso si se logra un acuerdo de paz pronto, las interrupciones del suministro podrían prolongarse durante meses, en el caso del petróleo, y durante años en el del gas.

Ante ese escenario, la Comisión Europea presentó este miércoles un paquete de medidas para contener el impacto del conflicto sobre los precios de la energía y el riesgo de escasez de combustible, sin abandonar los objetivos climáticos del bloque ni desencadenar una competencia interna entre países, recoge Bloomberg.

El plan, denominado ‘AccelerateEU’, apuesta por acelerar la electrificación de la economía para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la seguridad energética del bloque a mediano y largo plazo.

Aunque la dependencia directa de suministros energéticos de la región en conflicto es limitada, la condición importadora de combustibles fósiles hace al bloque vulnerable a la volatilidad del mercado mundial: desde el inicio de los ataques en Oriente Medio, el gas europeo de referencia ha subido 34 % y el crudo Brent 37 %, según Bloomberg.

Desde finales de febrero, la UE ha gastado 24.000 millones de euros (28.000 millones de dólares) adicionales en la importación de combustibles, debido al aumento de los precios.

Fuente:https://actualidad.rt.com/