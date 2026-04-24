Instagram lanza «Instants», su nueva app para fotos que desaparecen

Instagram presentó su nueva aplicación llamada «Instants», diseñada para compartir fotos que desaparecen. Esta app, que se encuentra en fase de prueba en España e Italia, permite a los usuarios enviar imágenes a sus amigos que solo pueden ser vistas una vez y estarán disponibles por un período de veinticuatro horas.

Con Instants, los usuarios capturan una foto con un solo toque, sin posibilidad de editarla. La aplicación no permite subir imágenes desde la galería del dispositivo, solo se pueden tomar y compartir fotos utilizando la cámara integrada en la app. Aunque es posible añadir texto a las fotos, conocidas como «instants», no se puede realizar ninguna modificación adicional.

A diferencia de Instagram, que se centra en contenido curado y editado, Instants busca ofrecer una experiencia más auténtica y rápida, similar a la de otras plataformas sociales como Snapchat y BeReal.

La compañía indicó que ha estado probando Instants como una función dentro de la app de Instagram en regiones seleccionadas antes de su lanzamiento oficial. Los usuarios tienen la opción de utilizar Instants ya sea dentro de la app de Instagram o a través de la aplicación independiente.

«Para ofrecer formas de conexión más relajadas con amigos, estamos probando una app llamada Instants para compartir fotos y videos casuales en el momento», declaró un portavoz de Instagram. «Estamos explorando múltiples versiones de Instants para ver qué les gusta a los usuarios y escucharemos a nuestra comunidad».

Los usuarios pueden compartir sus instants con seguidores mutuos o con su lista de Close Friends. Instagram destacó que estas listas son las mismas tanto en la app de Instagram como en la de Instants.

La app está disponible para iOS y Android.

A pesar de que Instagram comenzó como una plataforma para que amigos compartieran contenido entre sí, con el tiempo se ha vuelto más impersonal debido a la gran cantidad de anuncios e influenciadores. Con el lanzamiento de esta nueva app para compartir de manera más espontánea, la compañía busca regresar a sus raíces y responder a la competencia de aplicaciones que se enfocan en compartir contenido efímero y en interacciones con amigos cercanos.

Sin embargo, Instagram podría estar llegando tarde a la tendencia de compartir fotos sin filtros y sin presión, ya que BeReal no ha mantenido su popularidad como en el pasado. Al mismo tiempo, muchos usuarios ya utilizan Instagram Stories, la versión de la app que imita a Snapchat, para compartir de forma rápida y podrían no ver la necesidad de una app separada para ello. Por lo tanto, será interesante observar cómo se desarrolla Instants.

Fuente: https://www.cadena3.com/