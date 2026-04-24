La Expo Angus de Otoño se prepara para una nueva edición

Con más de 1.050 reproductores preinscriptos entre Puros de Pedigree y Puros Controlados, ciento treinta expositores ganaderos de todas las regiones del país y más decincuenta expositores comerciales confirmados, la Expo Angus de Otoño 2026 volverá a posicionarse como uno de los grandes encuentros del año para la ganadería argentina.

La Semana Angus de Otoño se desarrollará del 18 al 22 de mayo en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, con una agenda que incluirá remates, juras, capacitaciones y distintas actividades para productores y familias. Dentro de ese marco, la Expo Angus de Otoño abrirá al público del 19 al 22 de mayo, aunque el lunes 18 comenzarán las primeras actividades, entre ellas remates y propuestas especiales como “El Camino de los Campeones”

La Expo Angus de Otoño 2026 ocupará el Pabellón Azul y la Pista Central de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, y ya comienza a palpitarse como el encuentro más trascendente del año para la ganadería argentina. Con el predio de Palermo nuevamente como escenario, la muestra reunirá a criadores, cabañeros, consignatarios, empresas, productores y familias en una semana que combinará remates, genética, negocios, capacitación y tradición.

Lo que nació durante el centenario de la Asociación Argentina de Angus como una gran celebración “por única vez” organizada junto con la Rural SA, se transformó, por su enorme éxito, en una cita anual obligada para la raza. Hoy, la Expo Angus de Otoño es considerada una verdadera tradición dentro de Angus y una continuidad del espíritu del centenario.

Más allá de tener el predio propio en Cañuelas, Palermo representa un lugar donde Angus se siente en casa. Se trata de una exposición exclusiva de Angus, que permite mostrar toda la potencia genética, productiva y comercial de la raza en un ámbito cercano y accesible.

“La Expo Angus de Otoño tiene una identidad muy propia. Es una muestra donde conviven las grandes cabañas, los productores medianos y pequeños, las consignatarias, los jóvenes y las familias. Es una gran fiesta de la raza”, señalaron desde la Asociación Argentina de Angus.

La edición 2026 volverá a tener una fuerte presencia de animales de pedigree y también de ejemplares puro controlado, una categoría que encuentra en esta exposición un espacio especialmente importante y de gran visibilidad.

Además, entre las novedades que se están evaluando para esta edición figura la incorporación de un block test de novillos, junto con un refuerzo de las charlas técnicas, las actividades de capacitación y los espacios de intercambio para productores.

La semana incluirá juras de bozal, lotes P.P. y hembras P.C., con la participación de destacados jurados. Están previstos Manuel López para la jura a bozal, Mariano Zanguitu para la jura de lotes P.P. y Luciano Correndo para la jura de hembras P.C.

Entre las principales actividades también habrá una importante agenda de remates, en coincidencia con una de las épocas más fuertes del calendario de invernada. También se realizará la venta de hembras puras controladas. Participarán consignatarias y firmas de referencia, con remates televisados, streaming y ventas especiales.

Entre las empresas que ya tienen previsto participar figuran Rosgan, Pedro Noel Irey, Jauregui Lorda, Alfredo S. Mondino, Sáenz Valiente Bullrich, Colombo y Magliano, Lote 21 (Uruguay), Monasterio Tattersall, Madelán, Vicar Ganadera y otras consignatarias.

La presencia de los ateneos volverá a ser uno de los rasgos distintivos de la exposición. Los jóvenes tendrán un rol central a través de actividades como el curso “Camino de los Campeones” y charlas orientadas a la selección de hembras para rodeos comerciales y TAC.

A su vez, Mini Angus seguirá siendo uno de los espacios más convocantes para los más chicos, con actividades diarias desde las 13 horas y la inauguración de un nuevo espacio para socios Mini Angus.

La semana culminará con uno de los momentos más esperados por toda la cadena ganadera: la entrega de premios y el tradicional remate de campeones.

De esta manera, la Expo Angus de Otoño 2026 vuelve a poner de manifiesto el enorme poder de convocatoria de la principal raza ganadera del país y la capacidad organizativa de Rural SA, consolidándose una vez más como una de las grandes exposiciones ganaderas de la Argentina y como el escenario donde Angus exhibe toda su fortaleza, su presente y su proyección hacia el futuro.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/