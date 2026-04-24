La Justicia le dio una “manito” a Milei y reactivó la Reforma Laboral

El Gobierno de Javier Milei acaba de recibir una “manito” clave de parte de la Justicia: este jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió revocar el amparo, interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), que había suspendido ochenta y dos artículos de la Reforma Laboral. Con ello, la normativa bandera de la administración libertaria vuelve a estar vigente. El presidente celebró decididamente la medida en sus redes sociales.

El fallo otorga “efecto suspensivo al recurso de apelación, deducido por el Estado Nacional, contra la resolución que admitió la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina”. La disposición lleva la firma de los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino y pone en suspenso la cautelar interpuesta previamente por el magistrado laboral Raúl Ojeda.

La definición fue anunciada en redes sociales por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, quien en un breve comunicado oficial festejó que “la Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional”. Aquella disposición interrumpía la aplicación de un total de 82 artículos de la Ley de Modernización bajo el argumento de que incurrían en “inconstitucionalidad” y “riesgo de daños irreparables”.

Posteriormente, la decisión de la Justicia fue celebrada por el propio Milei, quien en su perfil oficial compartió el mensaje de la funcionaria y escribió: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país. Viva la libertad, carajo”. Así, por ahora la Justicia le da la derecha al Gobierno en el litigio frente a los sindicatos.

Fuente: https://www.diagonales.com/