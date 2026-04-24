La Provincia abrió los sobres de las ofertas para el tramo V del río Salado

Autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia llevaron adelante el acto de licitación para las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra integral y emblemática que representa una de las principales políticas públicas de la PBA.

Las obras implican una inversión total estimada de USD ciento treinta y ocho millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD ciento diez millones, y del Tesoro Provincial y en el acto administrativo se recibieron siete ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación.

Estuvieron presentes el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el subsecretario de Legal y Técnica, Guillermo Sauro; la directora Provincial de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Dagny Cameron Laurlund; y el director Técnico de la Dirección Provincial de Hidráulica, Gustavo Colli.

Al respecto, Katopodis expresó: “Hoy se abrieron los sobres de la licitación para el tramo V del Río Salado. Se presentaron 7 ofertas destinadas a llevar adelante una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva, y explicó: “Es una obra pública importantísima de ciento treinta y ocho millones de dólares, que invertimos y ejecutamos a pesar de la asfixia económica del Gobierno Nacional”.

“Planificación, inversión y ejecución. No hay secretos, concluyó Katopodis.

En tanto, Néstor Álvarez aseguró: “La obra del río Salado es una política de Estado de la provincia de Buenos Aires, en la que el gobierno de Axel Kicillof fue uno de los que más cantidad de kilómetros hizo. Con esta obra que hoy licitamos vamos a lograr llegar casi hasta el final”

Y agregó: “Este es el último tramo de una obra importantísima que, prácticamente ocupa entre el 70% y 80% del interior bonaerense por lo que tiene un gran impacto, y aún más frente a las consecuencias del cambio climático y el exceso de lluvias que estamos atravesando”.

Los trabajos en las etapas uno y dos del Tramo quinto se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 km, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

Además de la obra sobre el río, incluye la intervención en infraestructura complementaria, compuesta por la reconstrucción de siete puentes (cinco viales y dos de ferrocarril). En la etapa uno, se contempla el puente Cardesales, el puente vial Warnes – Seguí y el ferroviario Warnes – Seguí; en la etapa dos, se ejecutarán los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala – Coliqueo, además del puente ferroviario Irala – Coliqueo.

En este tramo, las intervenciones apuntan a la recuperación de aproximadamente cuatrocientas mil hectáreas productivas, contemplando de manera integral la gestión ambiental necesaria para garantizar la conservación y permanencia de los humedales presentes en la zona.

El Tramo V se trata del segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de diez puentes, de los cuales ocho son carreteros y dos ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló íntegramente en la actual gestión del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y permitirá triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción.

Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión de la Provincia de Buenos Aires, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas.

El Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado se trata de la obra hidráulica más emblemática de la Provincia, ya que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, que abarca 531 km, cuenta con una superficie 170.000 km², posee doecosoete millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba), representando el 55 % del territorio provincial, y alcanza a cincuenta y nueve municipios y a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados.

Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.

Entre sus principales objetivos, el Plan se propone reducir los impactos negativos de las inundaciones y sequías para la economía de la cuenca que afectan a los municipios, a la Provincia y a la región; mejorar las condiciones de la cuenca y, en particular, de la producción y la industria agrícola y ganadera; y proteger y desarrollar el valor ambiental de la cuenca, y a su población.

En el marco de este Plan, ya se finalizó el estudio para la elaboración de un proyecto licitatorio de obras de infraestructura en el “Nodo de Bragado”, que permitirá manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas y la protección del territorio de este municipio. El proyecto contempla intervenciones en la Laguna del Parque y arroyo Saladillo; y el canal vinculación y defensa Bragado.

El Nodo Bragado permite el drenaje y tránsito de los excedentes hídricos de 2,8 millones de hectáreas y se ubica en una zona crítica de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen, en el noroeste de la Provincia.

Fuente: https://www.gba.gob.ar/