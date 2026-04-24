Se realizó la segunda asamblea del Presupuesto Participativo 2026 en Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este jueves la segunda asamblea del Presupuesto Participativo 2026, llevada adelante en el CIC Los Nogales, correspondiente a la Zona 8. Allí, junto a vecinos y vecinas, se dialogó acerca de pedidos y problemáticas identificadas en el sector, para avanzar en sus posibles soluciones.

Tal y como afirmó en la inauguración de la presente edición, Golía destacó: “es importante y les agradezco a todos estar acá, charlando, dando sus puntos de vista, sus requerimientos. Esta es una mesa de trabajo abierta”.

La Directora del programa, Gloria Nievas, dio comienzo con la lectura del acta de apertura y brindó detalles del Presupuesto Participativo. Asimismo, el Secretario de Gobierno, Javier Estévez, destacó el diálogo y el trabajo en conjunto a los vecinos.

Entre los requerimientos de los vecinos y vecinas presentes, se encontraron pedidos de iluminación LED, zanjeo, mejorado de calles y señalética de calles, así como también colocación de badenes o reductores de velocidad en esquinas específicas.

Entre otras cosas, Golía anunció que varias de las cuadras comprendidas y solicitadas por iluminación, ya están comprendidas en el nuevo programa de iluminación que se llevará adelante junto a la Cooperativa Eléctrica. Además, el Intendente informó que se construirá un segundo CEF en la Quinta 773.

Estuvieron presentes también el Secretario General, Gustavo Masci, que tuvo las palabras de cierre de la jornada; y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo.