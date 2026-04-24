24 de abril. Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz

El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó observar el Día Internacional del Multilateralismo y Diplomacia para la Paz el 24 de abril. La Asamblea General invita a todos los Estados Miembros, observadores y organizaciones de las Naciones Unidas a difundir las ventajas del multilateralismo y la diplomacia para la paz, entre otras maneras, a través de actividades educativas y de sensibilización pública.

El multilateralismo suele definirse en oposición al bilateralismo y al unilateralismo. En sentido estricto, indica una forma de cooperación entre al menos tres Estados.

Sin embargo, esta definición «cuantitativa» no permite captar la naturaleza del multilateralismo. No se trata simplemente de una práctica o de una cuestión de número de agentes implicados, sino de la adhesión a un proyecto político común basado en el respeto de un sistema compartido de normas y valores. En particular, el multilateralismo se basa en principios fundadores como la consulta, la inclusión y la solidaridad. Su funcionamiento está determinado por normas elaboradas colectivamente que facilitan una cooperación sostenible y eficaz. Dichas normas garantizan a todos los implicados los mismos derechos y obligaciones en todo momento (y no solo dependiendo de la cuestión tratada).

El multilateralismo es, por consiguiente, tanto un método de cooperación como una forma de organización del sistema internacional.

Fuente: https://www.un.org/es