Darío Golía cerró las Primera Olimpíadas de Adultos Mayores de Chacabuco

Este miércoles, el intendente municipal de Chacabuco encabezó el cierre de las primeras Olimpiadas de Adultos Mayores, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Dirección de Adultos Mayores, la Dirección de Deportes, la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Cultura.

La propuesta estuvo destinada a personas mayores de 60 años, con el objetivo de incentivar la participación y brindar un espacio donde pudieran mostrar sus producciones artísticas y destrezas deportivas, promoviendo el encuentro y el intercambio entre los participantes. La actividad tuvo carácter participativo, por lo que todos los presentes recibieron su reconocimiento.

La jornada contó con la participación artística de Arnoldo Rubino, quien interpretó dos tangos. Luego, hicieron uso de la palabra Mauro Comisso y el intendente Darío Golía, quien felicitó a los participantes e invitó a sumarse a los Juegos Bonaerenses 2026, destacando el acompañamiento del municipio hacia los adultos mayores.

Posteriormente, el grupo Tango Pasión, dirigido por Mauricio Salas, realizó una presentación de baile, y se llevó adelante la entrega de medallas a los participantes.

El cierre estuvo a cargo de Amadeo, quien animó la jornada con música para bailar, poniendo fin a un encuentro marcado por la alegría, la participación y el reconocimiento.