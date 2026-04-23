Inauguraron una nueva cuadra de asfalto en el aliviador vehicular de Chacabuco

El intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este miércoles la inauguración de una nueva cuadra de pavimento que forma parte del aliviador vehicular, obra que ya alcanza un total de cinco cuadras ejecutadas. Según se informó, resta solo una cuadra más, que se encuentra próxima a pavimentarse, lo que permitirá unir la avenida Saavedra con el acceso Elguea Román.

Durante el acto, Golía agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó que, además del pavimento, se realizaron trabajos de cordón cuneta y mejorado en las calles Alvear, Catamarca, Córdoba y el pasaje Martini, que conectan con el aliviador vehicular desde Larrea. Asimismo, señaló que sobre calle Reconquista se extendió una cuadra más de pavimento.

El jefe comunal también remarcó que la zona fue intervenida integralmente con la instalación de luminarias LED y la creación de una nueva plazoleta equipada con iluminación y juegos.

En el marco de la inauguración, se firmó además un contrato con la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco para la ejecución de una nueva cuadra de cordón cuneta en el barrio. Posteriormente, se realizó el tradicional corte de cinta y una recorrida por la obra finalizada.