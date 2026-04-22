“Hay que dejar atrás la tendencia autodestructiva de nuestra fuerza política»

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, brindó una entrevista a Infobae este miércoles en la que destacó la figura del gobernador Axel kicillof y pidió saldar la grieta en el peronismo bonaerense.

“Me parece que esta tendencia autodestructiva en la cual en algún momento naufragó nuestra fuerza política, y derivó en Milei, hay que dejarla atrás, no busquemos culpables. No es esa la idea, pero sí tengamos la madurez de poder mirar hacia adelante, de una manera más constructiva”, expresó Larroque.

Para Larroque, Kicillof es “un sobreviviente de una situación muy difícil del peronismo, como fue la derrota del 2023”. El referente de La Patria es el Otro que el gobernador “se paró desde el primer minuto, en una confrontación con Milei sin ambigüedad”, y que aunque no cree en las encuestas “claramente hay un posicionamiento” de Kicillof como principal figura opositora.

“Me parece que es uno de los mejor posicionados, claramente. Es el lugar institucional más importante que retuvo el peronismo y transcurridos dos años y medio de esta catástrofe que significa Milei, se sostiene en pie y, y más diría. Bueno, eso nos da una oportunidad”, sintetizó “el Cuervo”.

En otro momento de sus declaraciones, Larroque dejó una definición curiosa sobre el vínculo entre Kicillof y el kirchnerismo. Ante la pregunta sobre si el gobernador es o no kirchnerista, el ministro bonaerense respondió: “Sí, ¿por qué no? Él tiene una frase. Porque Néstor decía: ‘Cuando nos dicen kirchneristas, somos peronistas, nos quieren bajar el precio’. Axel siempre dice: ‘Cuando me dicen kirchnerista me suben el precio’. Pero me parece que lo que necesita la Argentina es que construyamos algo mucho más grande que cualquier rótulo”.

Fuente: https://www.diagonales.com/