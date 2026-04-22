Trabajadores del INTI se movilizan para impedir 700 despidos ordenados por Sturzenegger

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunciaron despidos masivos, luego de que el presidente del organismo, Miguel Romero, confirmara que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, le solicitaron una nueva estructura y la desvinculación de más de 700 trabajadores.

Esta información surgió luego de que finalizara el encuentro que se llevó a cabo con el Consejo Directivo y funcionarios de primera línea del instituto.

Los 700 despidos de técnicos, especialistas, profesionales e investigadores del organismo de ciencia podrían representar la mitad de lo que le exigen desde la administración nacional, manifestaron a través de un comunicado.

Por su parte, Romero manifestó que si esos despidos se concretan, no serán bajo su gestión, ya que ni él ni ninguno de sus funcionarios los van a firmar: «El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir», agregó.

Plan de lucha

En este contexto, los trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de lucha con el objetivo de repudiar el accionar del Gobierno por la situación a la que los llevaron y por las consecuencias que esto acarreará no solo puertas adentro, sino también afuera.

Daniel Luna, integrante de la lista Naranja-ATE, señaló que con los recortes en el Instituto la población no tiene el garante imparcial del Estado en materia de calidad de un producto y esa certificación quedará en manos privadas porque las empresas tienen que hacer los controles igual para poder comercializar.

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