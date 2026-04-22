Los sindicatos de empleados municipales de Chacabuco acordaron un aumento del 10,5% hasta julio

Este miércoles, el Municipio de Chacabuco y los gremios ATE y Sindicato de Trabajadores Municipales celebraron una nueva reunión de la Comisión de Relaciones Laborales durante la cual alcanzaron un acuerdo paritario que establece un incremento porcentual acumulativo del salario básico del 10,5% que se abonará en tres tramos correspondientes a los meses de abril(3,5%), mayo(3%) y julio(4%). Además, se otorgará un bono de 50 mil pesos, que será abonado durante la última semana de mayo.

Por parte del Municipio se informó que el acuerdo se da “en un contexto de dificultades económicas, con recortes y menores ingresos de recursos, y refleja el compromiso del Ejecutivo municipal de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores”.

La comisión de Relaciones Laborales estuvo encabezada por Javier Estévez, Secretario de Gobierno, acompañado por la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; el Contador municipal, Osvaldo Mancuso; la Subsecretaria de Recursos Humanos, Sofía Nutti; y el Asesor Letrado, Matías Sassoni.

En representación de los gremios participaron Horacio Calarco, Secretario General; Carolina Salas, Secretaria General Adjunta; Rosana Senatore, Secretaria administrativa; y Jerónimo Sabas Torres, Asesor Jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Por el Sindicato de Trabajadores Municipales estuvieron presentes Ángel Olivetto, Secretario de Finanzas; Alejandro Nicodemo, Secretario Gremial; y Carolina Terreri, Secretaria Administrativa y de Actas.

Al finalizar el encuentro, ambas partes acordaron volver a reunirse en agosto de 2026 para continuar el seguimiento de la situación salarial.