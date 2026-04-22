Fútbol de Chacabuco: Arranca el campeonato Senior

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Este miércoles dará comienzo el campeonato de fútbol de veteranos, Copa Mauricio Paz, organizado por la Liga deportiva de Chacabuco, en las categorías de 40 hasta 49 años y de 50 años en adelante.

Diez equipos van a participar en la primera categoría, divididos en dos zonas de cinco cada una. Los cuatro primeros van a clasificar a una liguilla. En la categoría de más de 50 años, habrá ocho equipos divididos en dos zonas de cuatro. Se jugará la etapa clasificatoria y todos pasarán a jugar la liguilla.

El campeonato debía empezar este martes, en el estadio José Spataro del club Argentino, donde se daría el puntapié inicial a esta competencia, pero la cancha no estaba en condiciones por las lluvias recientes.

Este miércoles estarán jugando en la categoría de 40 a 49 años, a las 20:00, Racing contra Lions FC, en el partido correspondiente a la zona 1. El intersonal de la zona 1 y 2 lo estarán jugando Rivadavia y Peña la 12. Completan la jornada en la categoría de más de 50 años a las 22.30 River Plate contra 9 de julio.

El jueves se completa esta primera jornada en las dos categorías en el estadio Ruperto Villarreal del club Rivadavia. En más 50 estarán enfrentándose a las 20:00, Lions FC contra Argentino; a las 21:15 Racing enfrentará a San Martín; y a las 22.30 San Miguel estará cotejando frente a Huracán.

Informe: Javier Galante

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