Fútbol de Chacabuco: Arranca el campeonato Senior

Este miércoles dará comienzo el campeonato de fútbol de veteranos, Copa Mauricio Paz, organizado por la Liga deportiva de Chacabuco, en las categorías de 40 hasta 49 años y de 50 años en adelante.

Diez equipos van a participar en la primera categoría, divididos en dos zonas de cinco cada una. Los cuatro primeros van a clasificar a una liguilla. En la categoría de más de 50 años, habrá ocho equipos divididos en dos zonas de cuatro. Se jugará la etapa clasificatoria y todos pasarán a jugar la liguilla.

El campeonato debía empezar este martes, en el estadio José Spataro del club Argentino, donde se daría el puntapié inicial a esta competencia, pero la cancha no estaba en condiciones por las lluvias recientes.

Este miércoles estarán jugando en la categoría de 40 a 49 años, a las 20:00, Racing contra Lions FC, en el partido correspondiente a la zona 1. El intersonal de la zona 1 y 2 lo estarán jugando Rivadavia y Peña la 12. Completan la jornada en la categoría de más de 50 años a las 22.30 River Plate contra 9 de julio.

El jueves se completa esta primera jornada en las dos categorías en el estadio Ruperto Villarreal del club Rivadavia. En más 50 estarán enfrentándose a las 20:00, Lions FC contra Argentino; a las 21:15 Racing enfrentará a San Martín; y a las 22.30 San Miguel estará cotejando frente a Huracán.

Informe: Javier Galante