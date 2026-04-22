22 de abril. Día mundial de la Tierra

En 1970, un movimiento activista-ambientalista de Estados Unidos salió a las calles para manifestarse y exigir un especial cuidado del medioambiente. La superpoblación, los gases contaminantes y la falta de cuidado de la biodiversidad fueron algunos de los problemas que preocuparon a este movimiento en su momento.

El 22 de abril ha sido fijado por Naciones Unidas como fecha para rendir homenaje al planeta Tierra y tomar conciencia sobre las distintas problemáticas ambientales que lo deterioran. Actualmente, el cuidado de la Tierra y el medioambiente se vuelve cada vez más necesario y exigente, ya que los métodos de producción masivos pueden ser altamente peligrosos y contaminantes.

El agua dulce, la tierra fértil, el aire libre de gases tóxicos, el uso de agroquímicos, la protección de especies vegetales y animales son algunas de las aristas que deben incluirse en el debate en torno a la problemática ambiental que hoy atraviesa el mundo y que, en fechas como estas, resultan ineludibles.

Esta fecha simboliza la constante lucha y toma de conciencia que debemos tener sobre la importancia y rol fundamental que cumple la Madre Tierra para nuestra calidad de vida. A diferentes escalas, cada persona, empresa, fábrica, etc., hace uso de la Naturaleza y sus recursos naturales, por lo tanto la celebración de un día que conmemore su importancia y necesidad de respeto y cuidado resulta, como mínimo, indispensable.

Fuente: https://www.mendoza.edu.ar/