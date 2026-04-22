En Armstrong: AgroActiva 2026 proyecta una edición récord con más de mil empresas

a tradicional exposición del sector agropecuario prepara una de las ediciones más grandes de su historia, con la confirmación de más de 1.000 empresas y una superficie expositiva que supera los 1.145.000 metros cuadrados. La muestra se llevará a cabo en Armstrong, Santa Fe, del 3 al 6 de junio, y promete posicionarse como el principal punto de encuentro del agro nacional.

La próxima edición de AgroActiva, programada del 3 al 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe, ya genera gran expectativa. El mapa oficial difundido por la organización confirma la escala del evento, que nuevamente convertirá a esta localidad de la zona núcleo en el principal punto de encuentro del agro nacional.

Con más de 1.000 empresas confirmadas y una superficie total que supera los 1.145.000 metros cuadrados, la exposición se prepara para ser, una vez más, una verdadera «ciudad productiva» donde convergerán fabricantes de maquinaria agrícola, proveedores de insumos, entidades financieras e instituciones técnicas.

El despliegue territorial de AgroActiva 2026 será uno de sus aspectos más destacados, consolidando una escala que la posiciona entre las principales ferias del mundo. La muestra contará con 250 hectáreas de campo productivo, dedicadas a la demostración de maquinaria en acción y prácticas de siembra y trilla, así como 72.000 metros cuadrados de parque cerrado.

Además, más de 453.000 metros cuadrados estarán destinados a la exposición estática, ofreciendo un amplio espacio para el diálogo comercial y la presentación de innovaciones. Cada espacio en el plano representa no solo una ubicación, sino una apuesta estratégica de las empresas por participar en uno de los eventos más relevantes para el desarrollo del sector.

La infraestructura de la exposición se potenciará con cuatro pabellones de stands internos, que incluyen un nuevo sector y suman 207 espacios techados. Esta expansión busca ampliar las posibilidades de participación para empresas que buscan visibilidad en un entorno profesional clave para el agro santafesino y nacional.

La diversidad de propuestas también será protagonista. El sector financiero tendrá una presencia robusta, con nueve bancos que ofrecerán líneas de crédito, asesoramiento y herramientas comerciales fundamentales para potenciar la inversión y el crecimiento productivo en un contexto de precios fluctuantes y búsqueda de perfiles de humedad óptimos para la próxima siembra.

En paralelo, la sección AgroActiva Ganadera ocupará 45.000 metros cuadrados, consolidándose como un espacio central para la genética, la producción de feedlot e invernada, y los negocios pecuarios.

La innovación tecnológica también tendrá áreas específicas: AgroActiva Vuela, con su pista propia para la aviación agrícola, y AgroActiva Arena, concebida como un centro de capacitación y generación de conocimiento. A esto se suma el plot demostrativo de Aapresid, con 8.700 metros cuadrados dedicados a prácticas sustentables y nuevas tecnologías aplicadas al campo.

La magnitud de AgroActiva también se refleja en la expectativa de público. Se estima que unas 270.000 personas recorrerán el predio durante los cuatro días, lo que representa un importante desafío logístico. Para ello, se destinaron 62 hectáreas a estacionamiento, garantizando comodidad para los visitantes.

Además, la muestra dispondrá de un pabellón específico para rondas de negocios internacionales, una iniciativa clave para fortalecer vínculos comerciales con distintos mercados y potenciar las exportaciones de la producción agropecuaria argentina, siguiendo las tendencias observadas por la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/