Milei cantó y bailó en el Día de la Independencia de Israel

El presidente Javier Milei participó este martes en la Ceremonia por el 78vo Día de Independencia de Israel, donde llamó “queridísimo amigo” al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y reiteró su voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén.

En su participación, de menos de 10 minutos, armó un show: cantó la canción “Libre” de Nino Bravo, brindó un discurso que cerró con unas frases en hebreo, encendió una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel y hasta bailó con miembros de las fuerzas de seguridad israelíes.

“Hoy tengo el honor de estar aquí como presidente de la República Argentina acompañándolos en este aniversario 78° de la independencia del Estado de Israel. Un Estado tan joven y un pueblo tan antiguo“, comenzó el discurso del ultraderechista, agitado después de gritar las estrofas de “Libre”.

Luego, afirmó que el vínculo que une a la Argentina con Israel es de amistad: “En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios: son naciones amigas“, explicó.

En ese sentido, agradeció al Gobierno israelí por “poder encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel, y más especial aún que sea la última, la más importante de todas, ya que cierra el ciclo y las engloba a todas”.

“La luz que irradian estas antorchas me recuerdan a los valientes macabeos, quienes no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que hicieron frente y trajeron el milagro y la luz en medio de tanta oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo“, añadió.

Sobre el final de su discurso, y antes de encender la antorcha, reiteró su voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén “tan pronto como las condiciones lo permitan”, y concluyó: “Como nos enseña Janucá, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Y quiero traer una enseñanza del General San Martín, padre de la independencia argentina. Él dijo ‘seamos libres, que lo demás no importa nada’“.

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