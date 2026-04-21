Murió Luis Puenzo, director de “La historia oficial”, que ganó el primer Oscar para la Argentina

El cineasta Luis Puenzo, de 80 años, y director de la “La historia oficial” -la primera película argentina que ganó un premio Oscar, murió en las últimas horas. La noticia fue confirmada por el entorno del cineasta, quien en los últimos años se había alejado de la escena pública por problemas de salud.

Puenzo, también guionista y productor, dirigió La Historia Oficial, película de 1985 ganadora del Oscar a la Mejor película extranjera. El filme, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, habla sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, la apropiación de los niños nacidos en cautiverio en aquellos años y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperarlos.

La película también obtuvo numerosos premios internacionales: en Cannes, el Globo de Oro.

En su filmografía, le siguieron “Gringo Viejo”“, de 1989, y La peste”, una adaptación de la novela de Albert Camus rodada en Buenos Aires. En 2003 se estrenó “La puta y la ballena”, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y la actriz española Aitana Sánchez Gijón.

Fue productor de varios títulos de gran reconocimiento internacional, como “El niño pez” y “Wakolda” (de su hija Lucía Puenzo); “Infancia clandestina”, de Benjamín Ávila, “Planta madre”, de Gianfranco Quattrini; “El faro de las orcas” y “Los últimos”

Fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina e integró su primera comisión directiva. También presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2019 y abril de 2022.

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