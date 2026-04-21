Luján será escenario de una misa por Bergoglio

A un año de la muerte del Papa Francisco, este martes se realizará un homenaje central en la Basílica de Luján.

Al respecto, la Arquidiócesis Mercedes-Luján emitió la siguiente convocatoria:

«Como Iglesia Arquidiocesana de Mercedes-Luján, a un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado.

En el marco de la 128ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos de la Argentina peregrinarán al Santuario de Nuestra Señora de Luján con la intención especial de celebrar la Santa Misa el martes 21 de abril a las 17.00 hs.; presidida por Mons. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Concelebraran la Eucaristía los obispos integrantes de la Comisión Ejecutiva de la CEA: Cardenal Ángel Rossi sj (Arzobispo de Córdoba y Vicepresidente I), monseñor César Fernández (Obispo de Jujuy y Vicepresidente II del Episcopado); junto a monseñor Raúl Pizarro (Obispo Auxiliar de San Isidro y Secretario General de la Conferencia).

En el Altar de la Basílica acompañará nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo Scheinig, junto al obispo auxiliar Mauricio Landra.

Invitamos a todo el Pueblo de Dios a participar de esta celebración, presencialmente o a través de la transmisión en redes sociales y el canal oficial en YouTube de la Basílica de Luján (@santuariodelujan), para vivir juntos este tiempo de fe, gratitud y esperanza».