Bragado: Cuatro heridos tras chocar contra un árbol caído en la RP 46

El siniestro ocurrió en la noche de este martes, en la Ruta Provincial N° 46, en el tramo que une Bragado con Junín, a la altura del paraje Santo Domingo.

Por causas que aún se investigan, un vehículo Toyota Corolla Cross, ocupado por Matías Bernabei y Javier Palavecino, ambos de 38 años, Alan Demichellis (22) y Roque Arcoria (43), impactó contra un árbol caído sobre la cinta asfáltica.

Los ocupantes fueron trasladados por personal del SAME al Hospital Municipal San Luis con lesiones, aunque todos se encontraban fuera de peligro. Tres de los ocupantes fueron revisados y dados de alta, mientras que Bernabei permaneció en observación en sala común hasta la mañana de hoy.

La ruta permaneció cortada en ambos sentidos mientras trabajaron en el lugar peritos, personal policial, bomberos voluntarios y la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mercedes.

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