Fútbol de Chacabuco: Por la lluvia se postergan los partidos de este martes

La Liga Deportiva de Chacabuco informó que por razones climáticas los partidos programados para este martes en canchas de River Plate, 9 de Julio y Argentino, correspondientes al Fútbol Senior, quedan postergados.

Asimismo, la entidad de calle San Lorenzo anunció que los partidos que se disputarán en cancha de River Plate y 9 de Julio se reprograman para este miercoles 22, manteniendo los horarios dispuestos según la programación oficial.

Miercoles 22

Cancha de River Plate: River Plate vs San Miguel en Sub 23 a las 19:00; Primera división a las 21:00

Cancha de 9 de Julio: 9 de Julio vs Huracán en 10ª división a las 18:30; en 6ª división a las 19:30; 9 de Julio vs Argentino en Sub 23 a las 21:00