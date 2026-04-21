Fútbol de Chacabuco: 9 de julio se quedó con la rueda clasificatoria. Huracán eliminado

El Torneo Apertura 2026, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco ya tiene definido al ganador de la clasificatoria y al equipo que no podrá jugar la liguilla: son 9 de julio y Huracán.

Con su victoria ante Argentino por 3 a 0, el día sábado en su estadio, 9 de julio se aseguró el primer lugar en la etapa clasificatoria. Los goles para el Lobo fueron anotados por Lucas Cirigliano, de penal, en la primera parte, por Valentín Minchilli en el inicio del complemento, y por Máximo Puglisi, cerca del final del partido.

El resultado fue justo; 9 de julio fue superior a Argentino en gran parte del desarrollo de los 90 minutos y obtuvo el triunfo que necesitaba para asegurarse este primer lugar una fecha antes del cierre de la etapa clasificatoria. Argentino terminó con 10 jugadores ya que, promediando el segundo tiempo, fue expulsado Jordi Cristaldo.

La octava fecha de este campeonato había comenzado el viernes, con el triunfo de San Martín sobre Racing por 2 a 0. El partido se jugó en el Isidro Toto Ranale. Elías Delaudo y «Bati» Ventre anotaron para el Ferroviario, que ahora quedó en una posición expectante: se coloca en el cuarto lugar compartiendo ese puesto con Peña La Doce, equipo que el día domingo le ganó 6 a 1 a Huracán. Los goles del equipo Xeneize fueron anotados por Ignacio López, Alejandro Trotta, Alejo Olavarriaga, Emmanuel Ponce, Nazareno Luján y Martín Salas; mientras que el único tanto del Globito fue marcado por Franco Zafatle, mediante un tiro penal.

Esta fecha se completará este miércoles, con el partido entre River Plate y San Miguel, a jugarse a las 21:00, en el estadio Elio Muhape.

Las posiciones:9 de julio 19 puntos (ganador de la clasificatoria); Argentino 14; River Plate 13; Peña La Doce y San Martín 12; Rivadavia 10; San Miguel 6; Racing 3; Huracán 0 (eliminado).

Informe: Javier Galante