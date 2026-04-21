Anunciaron un nuevo pozo y mejoras en el sistema de red de agua de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este martes una conferencia de prensa en la que se refirió a los recientes trabajos en el sistema de la red de agua y además hizo anuncios de trabajos futuros.

“El sábado tuvimos un corte de agua planificado para llevar adelante mejoras en el sistema de red de agua. Quiero agradecer a todos los trabajadores que estuvieron realizando las labores en tiempo y forma durante todo ese día”, dijo Golía, quien explicó que se debió cambiar una válvula original del tanque, que databa de 1928.

El Intendente informó que se lleva adelante una planificación integral del sistema de red de agua en Chacabuco, y que prontamente se llevarán adelante nuevas labores. “Se tomó una decisión estratégica y arriesgada que pudimos completar en tiempos normales, Faltan dos tramos más que anunciaremos su programación próximamente”, dijo Golía.

Entre los anuncios, se expresó que se pondrá en funcionamiento un nuevo pozo de agua en el sector norte de la ciudad, en la zona de quintas adquiridas por el Municipio recientemente. De esa forma, serán cuatro los nuevos pozos de agua en Chacabuco desde la gestión del Dr. Golía, mejorando sustancialmente el servicio y la presión de agua, problemática que se sucedía verano tras verano. Además, se realizará una limpieza integral del tanque de agua.

Por su parte, el Director de Obras Sanitarias, Mauricio Perfetti, agradeció también el trabajo realizado y el apoyo para llevarlo adelante. “Debimos cambiar la válvula original del tanque que tenía 98 años y no funcionaba. Eso impedía el vaciado total del tanque, que es lo que se necesita para su limpieza. Además, debimos adaptar una pieza de tecnología actual a toda la estructura original del tanque”, explicó.

Formaron parte de la conferencia la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo; la Directora de Obras Públicas, Yésica Larribité; la Directora del área de Obras Sanitarias, Cintia Arévalo; y los trabajadores del área, Javier Muñíz y Oscar Drisdale.