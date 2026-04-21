El Intendente Municipal de Chacabuco recuerda al Papa Francisco

Al cumplirse un año del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el primer papa argentino y jesuita de la historia. Falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años de edad.

Sus restos descansan en la Basílica de Santa María la Mayor, por deseo personal del propio Francisco. Sus últimos mensajes públicos estuvieron marcados por el saludo pascual y una visible fatiga física.

Su muerte marcó el fin de un pontificado de 12 años que buscó transformar la Iglesia con una mirada desde “el fin del mundo”, dejando una huella profunda en la historia contemporánea.