Fue reemplazada una llave muy antigua en el sistema de agua corriente de Chacabuco

Este sábado, desde la madrugada y durante varias horas, personal el área de Obras Sanitarias de Chacabuco trabajó en el reemplazo de una llave, cuya antigüedad significativa fue remarcada por el área interviniente, destacando la importancia de esta reparación para optimizar el funcionamiento general de la red y garantizar un servicio más eficiente para los vecinos.

Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento en el tanque de agua ubicado en el predio del Parque Recreativo de Chacabuco. Gracias a esta intervención, el suministro comenzó a normalizarse de manera progresiva.

El jefe comunal, Darío Golía, agradeció la comprensión de la comunidad ante el prolongado corte programado, necesario para llevar adelante estas mejoras en la infraestructura hídrica.