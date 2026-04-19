O´Brien: Una cosechadora fue destruída totalmente por el fuego

Este sábado por la tarde se produjo un incendio se de una máquina cosechadora marca John Deere en la estancia El Overo, propiedad de Carlos Liciaga.

Ante la emergencia, acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de la localidad de O’Brien, partido de Bragado, que trabajó en el lugar del siniestro bajo la coordinación del Jefe de Cuerpo, Fabricio Citate.

Los servidores públicos lograron controlar la situación evitando la propagación de las llamas.

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