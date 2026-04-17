Invitan a los vecinos de Chacabuco a descartar materiales reciclables en el Centro de Reciclado Urbano

La directora de Protección Ambiental, licenciada Florencia Adducci, informa y recuerda a vecinos y vecinas que el área cuenta con un Centro de Reciclado Urbano, donde se reciben distintos materiales reciclables generados en los hogares.
El Punto Ambiental funciona en calle Remedios de Escalada de San Martín 236, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00.
Materiales que se reciben: Pilas, baterías, aparatos electrónicos, aceite vegetal usado, tapitas, cápsulas de café, plásticos, vidrio, metales, cartón, entre otros.
Se invita a toda la comunidad a acercarse y participar activamente en el cuidado del ambiente.
“Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos”
