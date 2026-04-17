Este domingo habrá un corte programado de electricidad en Chacabuco

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informa a la comunidad que este domingo 19 efectuará un corte de energía eléctrica en la subestación N° 42, desde las 8:00 hasta las 12:00, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Catamarca, F. Espinoza, Acceso Elguea Román y M. Barón.

Motivan este corte -que se suspende por lluvia- tareas de mantenimiento en red de baja tensión.